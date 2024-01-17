Konut fiyatları kasımda aylık yüzde 1,9 arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.



TCMB verilerine göre KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında yükseliş kaydetti.



İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.



Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış yaşadı.

Türkiye genelinde birim metrekare fiyatı 30 bin 318 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da metrekare fiyatı 44 bin 532 lira olarak kaydedildi.



Ankara'da metrekare fiyatı 23 bin 291 lira, İzmir'de 35 bin 465 lira olarak izlendi.