Konut fiyatlarında yavaşlama sürüyor

KFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 75,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 7,1 oldu.



Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 artış görüldü.



Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3, İzmir'de yüzde 75,6 yükseldi.



İstanbul'da metrekare birim fiyatı 44 bin 293 lira, Ankara'da 23 bin 855 lira, İzmir'de ise 35 bin 640 olarak kaydedildi.