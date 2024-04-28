Ticaret Bakanı Bolat: Türk ve Alman iş insanları 60 milyar dolar ticaret hacmini birkaç yılda başaracak

TÜRKİYE İLE AB ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ



Bolat, 1961’den beri Almanya’da oturan ve çalışan Türk vatandaşlarının “sosyal bağla” iki ülke arasındaki en önemli bağı oluşturduklarını dile getirerek, bunların Almanya'da kurdukları işletmelerle 500 bin istihdam sağlayarak Alman ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman başbakan ve cumhurbaşkanlarıyla kurduğu yapıcı ve yakın diyalog ile Almanya ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda iyi ilişkilerin olmasını sağladığını vurgulayan Bolat, kendisinin de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için son 5 ay içinde Almanya’yı 3 kez ziyaret ettiğini hatırlattı.



Bolat, Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile olan 65 yıllık münasebetinde çok kilit bir rol oynadığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin 28 yıldır yürürlükte ve başarıyla uygulanmakta. Her iki tarafa da çok önemli artılar kazandırmıştır. Türkiye ekonomisinin, Türk sanayinin ve Türk hizmetler sektörünün ve Türk tarımının rekabet gücünün artmasında büyük rol oynamıştır. İki taraf arasında geçen yıl itibarıyla tam 211 milyar dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşmişti. Bu ticarette 104,5 milyar dolar Türkiye’nin AB’ye ihracatı ve 105,5 milyar dolar da AB’nin Türkiye’ye ihracatıdır. Almanya’da AB ülkeleri içinde en çok ihracat yapan birinci ülkedir. AB Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır."



Gümrük Birliği’nin 28 yıldır uygulama sürecinde bazı sıkıntıların ortaya çıktığını dile getiren Bolat, “Özellikle AB üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yaparken bizim masada olmamamız bizi ekonomik alanda dezavantajlı duruma düşürmekte. Bunun yanında anlaşmaların gereği olarak uzun süre olması gereken Türkiye vatandaşlarının serbest dolaşımı maalesef bugüne kadar gerçekleşmedi. Schengen vizesi noktasında da son birkaç yıldır çok ciddi sıkıntılar çekilmekte. Randevu almak için dahi iki, üç ayı süren bekleme süreleri. İş insanlarına bir haftalık, bir aylık ve bir fuar sürecince çok kısa vize süreleri bizler açısından önemli sıkıntılar oluşturmakta. Gümrük Birliği malların serbest dolaşımını öngörüyor ama o malların gideceği kamyonlar gitmekte zorlanıyor. Niye? Ülkeler arasında taşıma kotaları var. Veya o kamyonları kullanacak şoförler vize alamıyorlar." diye konuştu.



ALMANYA'DAN BEKLENTİ



Bolat, Almanya’nın Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesi konusunda önemli rol oynayabileceğine işaret ederek, "Alman dostlarımızdan, Alman hükümetinden ve Alman iş dünyasından beklentimiz, Türkiye ile AB arasında 28 yılı bulan bu Gümrük Birliği rejiminin inşallah aksaklıklarının çözülmesi, hizmet sektörünün ve yatırımların kapsamı altına alınması, Gümrük Birliği’nin modernleşmesi müzakerelerin bir an önce başlatılması." dedi.



Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde en önemli konular olduğunu vurgulayan Bolat, Türk iş dünyasını bu dönüşümlere hazırlamak için paydaşlarla hızlı bir şekilde çalıştıklarını anlattı.



Konuşmasının ardından kendisine Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) sertifikası verilen Bakan Bolat, kızının da 4 yaşında lösemi geçirdiğini ancak bunu atlattığını belirtti.



Bakan Bolat, “Allah'a çok şükür kızım hayatta. Çok zor zamanlar geçirdik. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum.” dedi.