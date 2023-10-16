Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.
Eylül ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.
Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.
9 AYDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ
Konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.
KREDİYLE SATIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI
Krediyle konut satışını gösteren ipotekli konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 oldu.
YABANCIYA SATIŞLAR YÜZDE 42 DÜŞTÜ
Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 oldu.
ANTALYA İLK SIRADA
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 7 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.
EN ÇOK RUSLAR ALDI
Eylül ayında Rus vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.
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