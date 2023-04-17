Konut satışları martta yüzde 21,5 azaldı

KREDİLİ SATIŞLARDA DA DÜŞÜŞ



Kredili konut satışlar olarak tanımlanan ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24 olarak belirlendi.



Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.



YABANCIYA KONUT SATIŞIN YÜZDE 38,7 GERİLEDİ



Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi.



EN ÇOK RUSLAR ALDI



Mart ayında Rus vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rus vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.