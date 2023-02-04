KOSGEB, 5 bin KOBİ'ye 10 milyar liralık destek verecek

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, kalkınma ajanslarıyla yürütülen "Ortak Finansman Desteği" programı hakkında açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin 2023'te ihtiyaç duyduğu kapasitenin artırılması ve KOBİ'lerin kendi yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için kalkınma ajanslarıyla yürütülen söz konusu programda çağrıya çıkıldığını ifade eden Kurt, "Bu program çerçevesinde Türkiye'nin her bölgesinde ajanslarla birlikte imalat sektöründe konu başlıkları belirlendi. Söz konusu konu başlıkları çerçevesinde KOBİ'lere sıfır faiz diyebileceğimiz bir oranla üst limiti 2 milyon 500 bin liralık kredi paketini hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.



Kurt, programı Vakıf Katılım Bankası AŞ ile çalıştıklarını bildirerek, bankanın programa güçlü bir destek verdiğini söyledi.



"BU PROGRAMIN ARKASINA HAZİNE DESTEKLİ KEFALET SİSTEMİ'Nİ DE KOYDUK"



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Kalkınma ajanslarının da programı, aynı şekilde, güçlü bir biçimde desteklediklerini vurgulayan Kurt, "10 milyar liralık bir kaynağı 5 bin KOBİ'mizin makine ekipman yatırımına, gençlere istihdam oluşturacak şekilde kullanımına sunmuş olacağız. Bir taraftan da bu programın arkasına Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni de koyduk." değerlendirmesinde bulundu.



Kurt, uygulamaya ilk etapta Karadeniz Bölgesi'ndeki, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) olmak üzere 3 ajansla başladıklarını anlatarak, uygulamanın bütün bölgelere yayılacağını dile getirdi.



Başkan Kurt, programla, KOSGEB'in bu yıl içinde Türkiye genelinde, kalkınma ajanslarıyla, 5 bin KOBİ'ye yatırım noktasındaki makine ekipmanlarını artırmaları, otomasyona geçmeleri gibi konularda ciddi bir destek vermiş olacağını kaydetti.



PROGRAM HAKKINDA



Program kapsamında BAKKA, KUZKA ve OKA 25 Ocak'ta başvuru rehberini internet sayfalarında ilan etmiş ve 9 Şubat-10 Mart tarihlerinde işletmelerin proje başvurularını alacak şekilde süreçleri başlatmıştı.



İlk etapta söz konusu 3 ajansın çağrısıyla 10 ilde 200 işletmenin desteklenmesi ve yaklaşık 75 milyon lira destek sağlanması öngörülüyor.



Diğer kalkınma ajanslarının çağrıya çıkmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.