Kredi kartı borçları yüzde 180 arttı

Yüksek faizler kredi kartı kullanımını durduramadı.



Kredi kartında faizler yüzde 1,36'dan yüzde 3,66'ya yükseldi. Ancak yükselen faizler, tüketiciyi harcamalardan geri adım attırmadı. Kredi kartı borçluluğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine de yansıdı. Yılın 9 ayında borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 artışla 975,8 milyar TL oldu.



Bireysel kredi kartı borçları incelendiğinde borç oranını 2 kattan fazla artırmayan il yok. En fazla artış gelir durumunun az olduğu illerde yaşanırken, en az artış deprem illerinde gerçekleşti.



DİYARBAKIR'DA YÜZDE 243 ARTIŞ



Diyarbakır'da bireysel kredi kartı borcu ilk dokuz ayda 243,12 artarken, Şanlıurfa'da yüzde 238,4, Hakkari'de yüzde 230,22, Kilis'te yüzde 227,9, Gaziantep'te yüzde 217,3 olarak gerçekleşti.



DEPREM BÖLGESİNDE NE KADAR ARTTI?



Deprem bölgeleri incelendiğinde ise Hatay'da ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi kartı borcu yüzde 149,15, Malatya'da yüzde 158,8, Kahramanmaraş'ta yüzde 162,2 arttı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 83'ÜNDE 2,5 KAT ARTIŞ



Bireysel kredi kartı borcu 14 ilde yüzde 200 ve üzeri kalan tüm iller yüzde 150 - 200 arasında arttı. Türkiye'nin yüzde 83'ünün bireysel kredi kartı borcu 2,5 katına çıktı.

