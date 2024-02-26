Kredi kartı harcamalarında rekor

1,2 TRİLYON LİRALIK HARCAMA



Aylıklandırılmış olarak 16 Şubat itibariyle bireysel TL cinsi kredi kartı harcamaları 1 trilyon 228 milyar 905 milyon 126 bin lirayla yine zirveye ulaştı.



Ocakta toplam kredi kartı harcamaları 1.19 trilyon lira seviyesindeydi. Bir aylık artış yüzde 3,12 oldu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göreyse bireysel kredi kartı harcamaları 16 Şubat’la biten haftada geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 155 arttı.