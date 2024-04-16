Bitcoin'de yarılanma haftası: Satış baskısı olur mu?

Kripto para piyasası için kritik bir dönemeçe girildi. Dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin yarılanmasının (halving) bu hafta tamamlanması bekleniyor.



Dolaşıma giren Bitcoin miktarının yarı yarıya düşeceği Bitcoin halving sürecinin 20 Nisan'da tamamlanması öngörülüyor.



Bitcoin yarılanmasının kripto paraları nasıl etkileyeceği de merak konusu. Analistler, halving nedeniyle kripto paralarda bir miktar satış yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Satışların halving tarihinin netleşmesiyle belirginleşebileceğini belirten analistler, uzun vadede en büyük kripto varlığın fiyatına olumlu yansıyabileceğine dikkat çekti.

BITCOIN HALVING NEDİR?



Bitcoin yarılanması ile madencilik ödülü blok başına 3,125'e Bitcoin'e düşecek. Bir önceki halving Mayıs 2020'de gerçekleşmiş ve madencilerin Bitcoin ödülü 12,5'ten 6,25'e gerilemişti. Bitcoin ağına 10 dakikada bir blok ekleniyor.



Ağdaki işlemleri doğrulayan madencilerin her gün kazanabilecekleri Bitcoin miktarı 900'den 450'ye inecek.



KRİPTO PİYASASI TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR



Ortadoğu'da yaşanan gerilimin ardından kripto paralardaki dalgalı seyir sürüyor.



İran'ın İsrail'e saldırısı piyasalarda tansiyonu yükseltmiş ve riskli varlıklarda satışları hızlandırmıştı.



Saldırıların ardından Bitcoin, cumartesi günü yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetti. BTC, cumartesi akşam saatlerinde 67 bin 900 dolardan 61 bin dolara kadar geriledi.



Ortadoğu'da tansiyonun bir nebze düşmüş olması ise kripto paralarda toparlanma eğilimi güçlendi.



Bitcoin, bugün 63 bin 445 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise 3 bin 95 dolar civarında alıcı buluyor.