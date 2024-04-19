ntv.com.tr

Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü

Kripto para birimi Bitcoin, İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediği haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü.

Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü
İsrail'den İran'a misilleme saldırısı: "İçeriden yapılmış olabilir"

İsrail'den İran'a misilleme saldırısı: "İçeriden yapılmış olabilir"

Haberi Görüntüle

'da gerilimin artması piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan 'in fiyatı, söz konusu haberlerinin ardından ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5,6'dan fazla gerileyerek 59 bin 961 dolara düştü.

Bugün ise TSİ 08.30 itibarıyla 62 bin 59 dolardan işlem gören 'in haftalık değer kaybı yüzde 13'e yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında yaklaşık 40 gündeki düşüş yüzde 15'i aştı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 08.30 itibarıyla Ethereum, 2 bin 997 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin için geri sayım başladı: Neler değişecek? (10 soruda Bitcoin halving)

Bitcoin için geri sayım başladı: Neler değişecek? (10 soruda Bitcoin halving)

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...