Kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 66,7 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer turizmine yönelik son rakamları açıkladı.



Bakan Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının geçen yıla oranla yüzde 66,7 oranında artış gösterdiğini belirterek, "Geçen yıl mayıs-haziran-temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcusu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Yıl sonu ise bir milyon yolcuyu aşmasını bekliyoruz” dedi.

"ÇOK CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK"



Bakanı Uraloğlu, yaz aylarının başlamasıyla kruvaziyer turist sayısında ciddi bir artışın yaşandığını belirterek şunları kaydetti:



"Ülkemizde kruvaziyer turizminin gelişmesi için çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar sayesinde ise kruvaziyer turizminde talep gören ülke olduk. Bu talep ve tercihlerin rakamlara da olumlu yansıdığını görüyoruz. nisanda 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı mayısta 176 bin 840'a, haziranda 183 bin 407 ve Temmuz’da 209 bin 33’e yükseldi."