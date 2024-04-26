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Kur korumalı mevduatta çözülme hızı yavaşlıyor

Kur korumalı mevduatlardan çıkışlarda yavaşlama sürüyor. KKM hesaplarından çıkışlar geçen hafta 4 milyar lira olarak kaydedildi.

Kur korumalı mevduatta çözülme hızı yavaşlıyor
Bakan Şimşek: İlave adımlar atacağız

Bakan Şimşek: İlave adımlar atacağız

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Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkışlarda çözülme hızı her geçen hafta yavaşlıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre geçen hafta kur korumalı mevduatlarda 4 milyar lira düşüş yaşandı.

Kur korumalı mevduat hesaplarında toplam meblağ 2,27 trilyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 19 Nisan haftasında sektörün kredi hacmi 1 milyar 779 milyon lira artarak 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 5 milyar 517 milyon lira artışla 1 trilyon 622 milyar 581 milyon liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 444 milyar 280 milyon lirası konut, 90 milyar 220 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 88 milyar 80 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Takipteki alacaklar, 2 milyar 300 milyon lira yükselişle 202 milyar 200 milyon lira olarak kaydedildi.

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