Küresel bilgisayar satışları düştü: En fazla Apple kaybetti

Pandeminin etkisiyle 2019'da zirve dönemini yaşayan teknoloji sektörü güç kaybetmeye devam ediyor.

Aylardır düzenli olarak düşen küresel bilgisayar satışlarında zayıflama bu yılın ilk çeyreğinde daha da derinleşti.

Dünyanın en önemli bilgisayar üreticileri de bu zayıflamadan olumsuz etkilendi. Sektörün en fazla kaybedeni ise teknoloji devi Apple oldu.

YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Şirketin bilgisayar satışları ilk çeyrekte yüzde 40 oranında düştü.

Diğer önemli bilgisayar üreticileri Asus, Dell ve Lenovo da ortalama yüzde 30 satış kaybı yaşadı.