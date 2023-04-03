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Küresel gıda arzında yeni risk: Dev şirketler Rusya'yı terk ediyor

Gıda sektöründe faaliyet gösteren en büyük iki uluslararası şirketin ülkeden ihracat için tahıl alımlarını durduracaklarını açıklamasının ardından Rusya'nın küresel gıda arzı üzerindeki etkisi artıyor.

Küresel gıda arzında yeni risk: Dev şirketler Rusya'yı terk ediyor

Küresel fiyatlarında gevşeme ivmesi devam ederken, iki büyük şirketin 'dan çıkış kararı gıda arzı için yeni risk yarattı.

Cargill ve Viterra, Rusya pazarından çıkış kararı aldı. İki şirketin Rusya'dan çekilmesi kararının Rusya'nın tahıl ihracatında kontrolünün artması ve bu kalemde daha çok gelir yaratması ile sonuçlanması bekleniyor.

Bloomberg'in haberine göre, küresel gıda piyasasının önemli oyuncularından biri olan Archer-Daniels-Midland Co. da ana Rusya operasyonlarından çıkma konusunda seçenekleri değerlendiriyor.

Rus gazetesi Kommersant'ın haberine göre Louis Dreyfus da ülkedeki varlığını azaltmayı planlıyor.

Geçen hasat sezonunda Cargill ve Viterra Rusya'nın tahıl ihracatının yüzde 14'üne aracılık yapmıştı.

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