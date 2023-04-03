Küresel gıda arzında yeni risk: Dev şirketler Rusya'yı terk ediyor

Küresel gıda fiyatlarında gevşeme ivmesi devam ederken, iki büyük şirketin Rusya'dan çıkış kararı gıda arzı için yeni risk yarattı.



Cargill ve Viterra, Rusya pazarından çıkış kararı aldı. İki şirketin Rusya'dan çekilmesi kararının Rusya'nın tahıl ihracatında kontrolünün artması ve bu kalemde daha çok gelir yaratması ile sonuçlanması bekleniyor.



Bloomberg'in haberine göre, küresel gıda piyasasının önemli oyuncularından biri olan Archer-Daniels-Midland Co. da ana Rusya operasyonlarından çıkma konusunda seçenekleri değerlendiriyor.



Rus gazetesi Kommersant'ın haberine göre Louis Dreyfus da ülkedeki varlığını azaltmayı planlıyor.



Geçen hasat sezonunda Cargill ve Viterra Rusya'nın tahıl ihracatının yüzde 14'üne aracılık yapmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun