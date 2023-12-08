Küresel gıda fiyatları kasımda değişmedi

Küresel gıda fiyatları kasım ayında yerinde saydı.



Dünya gıda fiyatları, kasım ayında uluslararası tahıl fiyatlarındaki düşüşün, bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişle dengelenmesiyle bir önceki aya göre aynı kaldı.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasım ayında 120,4 oldu.



Dünya gıda fiyatları endeksi geçen yıl kasım ayında gördüğü seviyenin yüzde 10,7 altında bulunuyor.

Gıda katkı maddelerine sınırlama Haberi Görüntüle