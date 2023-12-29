Kuruyemişçilerde yılbaşı hareketliliği

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, kuruyemişçi esnafının yılbaşı hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sevimli, 2023 yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala kuruyemişçi esnafının dükkanlarının hareketlenmeye başladığını belirtti.



"Yılbaşının vazgeçilmezi olan kuruyemişin özellikle taze ve güvenilir ellerden halkımıza ulaşması birinci önceliğimiz ve hedefimizdir." diyen Sevimli, ülkedeki kuruyemişçi esnafının yılbaşına hazır bir şekilde beklediğini söyledi.

KARIŞIK KURUYEMİŞ TALEP GÖRÜYOR



Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da karışık kuruyemişin talep gördüğünü dile getiren Sevimli, içinde fındık, fıstık, Antep fıstığı, badem, kaju olan karış kuruyemiş türlerine olan talebe dikkati çekti.



Karışık kuruyemişin kilogram fiyatının 140 lira ile 385 lira arasında değiştiğini ifade eden Sevimli, fiyatlardaki değişikliğin üründeki kaju, fındık gibi kuru emişlerin miktarından kaynaklandığını ifade etti.



Sevimli, fiyatın ucuzluğunun ürünün tazelik durumuyla ilgisi bulunmadığına işaret ederek, "Sadece içindeki ürünlerin gramajlarındaki farkındalıktan dolayı fiyatlar tamamen değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlarımıza, özellikle atom karışık, mega karışık, lüks karışığı öneriyoruz." dedi.



Sevimli, karışık kuruyemişin yanı sıra Antep fıstığı, badem gibi yerli ürünlerine da talebin yoğun olduğunu dile getirerek, "Antep'in, her sene olduğu gibi bu sene de rekor kıracağına inanıyorum. Bu senenin satma şampiyonunun da Antep fıstığı olacağına inanıyorum." diye konuştu.



Tüketicilere kuruyemişi, kuruyemişçi esnafından almaları tavsiyesinde bulunan Sevimli, "Herkes kendi işini yapmalı. Büyük marketlerden tercih etmemelerini istiyorum. Çünkü orada sirkülasyon yok. Burada sirkülasyonlar hızlı olduğu için tazelik oranı kuruyemişçi esnafında daha çok." değerlendirmesinde bulundu.

