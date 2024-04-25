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Maaş için boşananlara ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen yıl 2 bin 418 kişinin emekli aylığı almak için eşinden boşandığı tespit edildi. Bu kişilerin aylıkları kesildi.

Maaş için boşananlara ceza
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Sosyal Güvenlik Kurumu, geçen yıl 1 milyar liradan fazla ceza kesti.

, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin veriler yer aldı.

Geçen yıl 20 bin 811 kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. Bunların 2 bin 264'ü yabancı uyruklu çalışanlardan oluştu.

Sigortasız çalışanların tersine, kendilerine sahte sigorta yaptıranlar da var. Genellikle prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenler bu yönteme başvuruyor.

Bir tanıdığın şirketinde kendilerini sigortalı gösteriyor ya da bu iş için kurulmuş paravan şirketlere para veriyorlar.

SAHTE SİGORTALILAR TESPİT EDİLDİ

2023'te 88 bin 455 sahte sigortalı yakalandı.

Sahte sigorta yaptıranlar eğer emekli olduysa, aylıkları kesiliyor.

Denetimlerde ölen babadan maaş alabilmek için boşananlar da tespit edildi.

HİLELİ BOŞANMAYA CEZA

SGK, boşandığı eşi ile yaşamaya devam eden 2 bin 418 kişinin aylıklarını kesti.

Ayrıca bu kişiler aldıkları maaşları, geriye dönük faiziyle ödemek zorunda kalıyor.

Geçen yıl toplam 101 bin 794 işyeri denetlendi.

Bin 533 işyerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Tüm tespitler sonucunda toplamda 1.2 milyar TL para cezası kesildi.

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