Makine ihracatı, 9 ayda 18 milyar doları geçti

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), yılın ilk dokuz ayına ilişkin makine ihracat verilerini yayımladı.

Rapora göre, Makine imalat sanayisinin ocak-eylül ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 18,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Yılın ilk dokuz ayında Rusya'ya ihracat yüzde 37,6 artarken, en çok makine satışı yapılan ülkeler Almanya, ABD ve İtalya olarak sıralandı.



Almanya 2,2 milyar dolarla zirvedeki yerini korurken, resesyon beklentilerinin arttığı Avrupa ülkeleri bu dönemde Türkiye'den 10,5 milyar dolar tutarında makine satın aldı.

"KİLOGRAM BAŞINA DÜŞEN İHRACAT 6,1 DOLARA YÜKSELDİ"



Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, geçen yıl 5,8 dolar olarak gerçekleşen kilogram başına düşen ihracat gelirlerinin bu sene yüzde 5,5 artışla 6,1 dolar olarak seyrettiğini söyledi.



Söz konusu artışın bu yılki toplam makine ihracatına 1,2 milyar dolarlık katkı vereceğini dile getiren Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Talebin miktar bazında durağanlaştığı bir ortamda fiyatları yükseldiği seviyede koruyabilmek önemli bir başarı ve destekleyici bir unsur. Fakat biz fiyat artışlarıyla elde ettiğimiz fazla gelirle sene boyunca pariteden kaynaklanan kaybımızın ancak yarısını kapatabileceğiz. Toplam ihracat gelirinin yüzde 70'ten fazlası avro cinsinden gerçekleşen bir sektörüz. Sterlin ve avronun dolar karşısında değer kayıplarının makine sektörü için külfetinin 9 ayda 1,5 milyar doları bulduğunu hesaplayabiliyor, sene sonunda ise 2 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz."

