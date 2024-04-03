Türkiye'nin mart ayı enflasyonu belli oluyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.



Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyor. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyor.



Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) gıda ve hizmetler fiyatlarındaki artışın katkı vereceği tahmin ediliyor.



TÜFE, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün yaptığı açıklamasında, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşullarını sürdüreceklerini belirtti.



Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.



Öncü göstergeler de mart ayında enflasyonun artacağına işaret etti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar yüzde 3,78 artış gösterdi.



Türk-İş araştırmasında ise mart ayında dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,29 oranında gerçekleşti.