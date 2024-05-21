Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 155,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 215,5 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 6,05, holding endeksi yüzde 2,43 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,47 ile spor oldu.



Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını söyledi.



Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler söz konusu seyirde etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.



Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da ticaret dengesi, İngiltere'de enflasyon, ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.