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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Rezerv satışına son

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, para politikasında yeni dönemle ilgili önemli mesajlar verdi. Erkan, önceliğin enflasyonla mücadele olacağını söyleyerek kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Rezerv satışına son

Başkanı Hafize Gaye Erkan, 22 hazirandaki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmişti.

Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Ekonomim gazetesinin haberine göre, Gaye Erkan birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret etti Önümüzdeki dönem için güçlü TL’ye vurgu yapan Erkan, kuru baskılamak için satışı yapılmayacağını ifade etti.

Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.

MB REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ 

Öte yandan, geçtiğimiz hafta net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı gerçekleşti.

Net uluslararası rezervler bir haftada 8,5 milyar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış 2002 yılında Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti.

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