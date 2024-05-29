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Hess'ten Chevron ile birleşmeye onay

Petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess, ABD'li enerji devi Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurdu.

Hess'ten Chevron ile birleşmeye onay

Hess'ten yapılan açıklamada, bugün düzenlenen özel toplantıda, şirket hissedarlarının çoğunluğunun birleşme anlaşmasının kabul edilmesi yönünde oy kullandığı bildirildi.

Toplantıda oylanan tekliflere dair nihai sonuçların, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulacağı belirtilen açıklamada, birleşmeyle bağlantılı olarak Chevron hissedarlarının onayına gerek olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, birleşmenin tamamlanmasının ilgili mevzuatlara tabi olmaya devam edeceğine işaret edilerek, Chevron ve Hess'in, birleşmeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalıştığı vurgulandı.

ABD'li şirketi Chevron, Ekim 2023'te Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Şirket, söz konusu birleşmenin, portföyünü çeşitlendirmesini ve nakit akışını mevcut beş yıllık beklentisinden daha hızlı artırmasını beklediğini duyurmuştu.

EXXON TAHKİME TAŞIMIŞTI

Chevron ile Hess'in birleşmesinin yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyordu ancak, ABD'li diğer enerji devi Exxon Mobil'in süreci tahkime taşımasıyla anlaşma sekteye uğramıştı. Exxon'un tahkimde galip gelmesi halinde anlaşma sona erecek.

ABD'li enerji devi Chevron'dan 53 milyar dolarlık satın alma

ABD'li enerji devi Chevron'dan 53 milyar dolarlık satın alma

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