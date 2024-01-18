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Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri geçen hafta 187 milyon dolar artışla 139,8 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı yükseliş

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

'nın toplam brüt rezervi 12 Ocak haftasında 187 milyon dolar artarak 139,8 milyar dolara yükseldi.

Brüt rezervleri 91 milyar 973 milyon dolardan 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri de 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla rekor düzeye çıkmıştı.

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