Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol zammının enflasyon etkisinin yaklaşık 0,05 puan olduğunu açıkladı.

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 290 liradan 399 liraya yükseltildi. İstanbul-Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.



Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.



"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:



"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

"ASIL ETKİ FİYATLAMA DAVRANIŞLARINDA GERÇEKLEŞECEK"



Uzmanlar ise ulaştırma hizmetlerine gelen zammın birçok ürün üzerinde fiyat artışı beklentisine yol açabileceğini belirtti.



Uzmanlara göre asıl etki vatandaşların fiyatlama davranışlarında gerçekleşecek. Vatandaşların zamları yüksekten fiyatlayacağını belirten uzmanlar, enflasyonun düşmeyeceğine dair kanaati güçlendireceğini ifade etti.



Ulaşım zamlarının vatandaşlar tarafından doğrudan gözlenebileceğini ifade eden uzmanlar, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü etkinin muhtemel olduğunu dile getirdi.



Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini 2 puan artırarak yüzde 38'e yükseltmişti. Piyasalarda ise enflasyon beklentisi yüzde 43-44 civarında şekilleniyor.