Merkez Bankası'ndan bankalara döviz telefonu

Döviz kuru mart ayıyla birlikte normalden daha hızlı artmaya başladı. Merkez Bankası, artan döviz talebinin kaynağını öğrenmek için bankalarla görüştü.



Reuters'ın haberine göre görüşmeler telefon ile gerçekleştirildi. Merkez Bankası,, görüşmede bankalara "gereksiz döviz talebine" dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



TCMB, bankalara talebin nereden geldiğini sordu. Bankacılara göre, görüşmeler hem ne olduğunu anlamak hem de kurda gereksiz oynaklığı engellemek için yapıldı.



Bankacılar, yerel seçimler öncesi kurda "psikolojik" olarak nitelenen bir talep olduğunu belirtiyor.



Öte yandan Merkez Bankası, artan döviz talebi nedeniyle dün TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı yaptı. Bu işlem temmuz ayından bu yana ilk defa gerçekleştirildi.

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