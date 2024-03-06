Merkez Bankası'ndan yeni karar: Kredi almak zorlaşıyor

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele çerçevesinde politika faizi dışındaki diğer araçları devreye almaya başladı.



TCMB, sıkı para politikası kapsamında kredi büyümesine yönelik hamlesini hayata geçirdi. Karara göre TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.



KREDİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?



Bankalardan belirlenen kredi sınırlarının üzerinde büyümesi halinde ek zorunluk karşılık talep ediliyor. Kredi sınırlarının aşağıya çekilmesinin banka maliyetlerinde artışa yol açabileceği ifade ediliyor.



Bankalar, ticari kredilerde yüzde 2, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 büyüyebilecek. Bunun üzerinde gerçekleşen büyümelerde ilave zorunlu karşılık tesis edilecek. Zorunlu karşılık, bankaların mevduatları karşılığında Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına deniyor.



KREDİ VERİLMESİ ZORLAŞIR MI?



Uzmanlar, Merkez Bankası'nın alınan karar ile kredi büyümesini yavaşlatmayı hedeflediğini belirtti.

Bankaların maliyetlerin artış olasılığına dikkat çeken uzmanlar, iç talebe yönelik kredilerde daha seçici davranılacağını belirtti. Bankaların kredi faizlerinde artışa gideceği de kaydedildi.



Karar ile enflasyon üzerindeki kredi büyümesi etkisinin kırılmasının hedeflendiği bildirildi.



Kararın mevduat faizlerinde de artış yol açacağı ifade edildi.

İLAVE SIKILAŞTIRMA SİNYALİ

TCMB'den yapılan açıklamada "Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Enflasyon şubat ayında beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 4,53 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise 67,57'ye yükselmişti.

Merkez Bankası, şubat ayında, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" açıklamasını yapmıştı.

