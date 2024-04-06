Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları: Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre, menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürüldü.
Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir.
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında;
Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına
karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır." denildi.
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