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Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları: Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'nın makro ihtiyari politikaları sadeleştirme adımları sürüyor. Bu kapsamda, menkul kıymetler tesisine tabi yüküklülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'ten yüzde 1'e indirildi. Ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın da sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları: Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre, menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürüldü. 

Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet , piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir.

Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında;

Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına
karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır." denildi. 

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