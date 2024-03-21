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Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde düşüş sürüyor

Merkez Bankasının döviz rezervleri üst üste dokuzuncu haftasında geriledi. TCMB, toplam rezervleri ise 127,9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde düşüş sürüyor
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Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri üst üste dokuzuncu haftasında da geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, bir yılın en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

Net uluslararası rezervler ise 19 milyar 622 milyon dolara geriledi.

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