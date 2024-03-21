Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste dokuzuncu haftasında da geriledi.
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, bir yılın en yüksek seviyesini gördü.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.
Net uluslararası rezervler ise 19 milyar 622 milyon dolara geriledi.
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