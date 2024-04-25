ntv.com.tr

Merkez Bankası'nın net rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geçen hafta 5,87 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın net rezervlerinde düşüş
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Haberi Görüntüle

'nın net uluslararası rezervleri üç haftalık toparlanmanın ardından geçen hafta 5.87 milyar dolar düşüş kaydetti.

'nin net rezervlerinde nisan ayının ilk iki haftası 5.47 milyar dolar toparlanma kaydedilmişti.

TCMB'nin yayımladığı verilere göre net rezervler 19 Nisan'da sona eren haftada 5.87 milyar dolar ile temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 15.05 milyar dolara indi.

Düşüşte TCMB'nin bankalarla swap hacminin geçen hafta 8 milyar dolara yakın gerilemesi etkili oldu.

TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi

TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...