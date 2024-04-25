Merkez Bankası'nın net rezervlerinde düşüş

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri üç haftalık toparlanmanın ardından geçen hafta 5.87 milyar dolar düşüş kaydetti.



TCMB'nin net rezervlerinde nisan ayının ilk iki haftası 5.47 milyar dolar toparlanma kaydedilmişti.



TCMB'nin yayımladığı verilere göre net rezervler 19 Nisan'da sona eren haftada 5.87 milyar dolar ile temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 15.05 milyar dolara indi.



Düşüşte TCMB'nin bankalarla swap hacminin geçen hafta 8 milyar dolara yakın gerilemesi etkili oldu.

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