Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 300 TL'den alıcı buldu

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de bu senenin ilk örtü altı turfanda kayısıları olgunlaştı.

Toplanan ilk kayısıların yurt içinde büyükşehirlere, yurt dışında ise Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere Arap ülkelerine gönderileceği ifade edildi.

İlk hasat için gelen tüccarlardan Mustafa Güven, "Mersin Erdemli Kocahasanlı mevkiinde sezonun ilk sarı kayısı hasadını gerçekleştirmiş durumdayız. Üreticimize kilogramını 300 TL yazdık. İstanbul, Ankara, İzmir ve dış pazar Dubai, Katar gibi yerlere ürünümüzü pazarlayacağız. Bu 300 TL üreticimize katkı olsun diye o şekilde açılışı yaptık" dedi.



DAHA ÜRÜN TOPLANMADAN BÜYÜK RAĞBET GÖRDÜ



Turfanda ürünün yoğun talep gördüğünü ifade eden Güven, "Ürünümüz şuanda ilk turfanda ürün olduğu için her taraftan rağbet görüyor.

İstanbul'dan Ankara'dan arkadaşlarımız telefon açıyor. Bu ürünlerimize ayrıca Ortadoğu'dan çok güzel talep geliyor.

Dubai, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'den güzel talep var. Ülkemize katma değer açısından gönderiyoruz, ülkemize döviz olarak geri dönüyor. Örtü altı ürünü yani sera olarak geçiyor, şu an hemen hemen Mersin'de ilk ürünü hasat ediyoruz" diye konuştu.

"TURFANDA ÜRETİCİYE BÜYÜK BİR EKONOMİK KATKI"



Tüccar ve aynı zamanda üretici Ayhan Eski ise "Turfanda olarak dut ile başladık Ocak ayında Allah'ın izniyle, arkasından çileğimizi çıkardık, arkasından eriğimizi çıkardık, bunların yanında kayısımızı da yetiştirdik.

Turfanda Erdemli ve Silifke'ye büyük ekonomik katkıda bulunmaktadır. Tüccarlarımız da buraya yönelmektedir. Bu da bizim için bir şans, erken çıkması" ifadelerini kullandı.