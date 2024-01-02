Milyonlarca emekli için konuşulan formüller

Milyonlarca memur ve emeklilik gözü yarına çevrildi. Enflasyon rakamları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da açıklanacak.



Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 65,19 olarak açıklanması bekleniyor. TÜFE'nin aylık yüzde 3 civarında gelmesi halinde emeklilere yaklaşık yüzde 38 zam yapılacak. Bu rakamın uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.

MASADAKİ FORMÜLLER



Alınan bilgiye göre Meclis düşük gelir grubunun refahını artırmaya yönelik düzenlemeler için harekete geçti. Bu çerçevede ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenlemenin masada olduğu belirtildi. Refah payı ve seyyanen zam düzenlemesinin de yapılabileceği ifade edildi.



EŞİTLEME FORMÜLÜ DEVREYE GİREBİLİR



Öte yandan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ayrımı olmadan bütün kesimlere aynı oranda zam yapılabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı.



Bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçmesi halinde emeklilere yüzde 50'lik artış yapılabilir ve en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL'ye çıkabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 38 olan enflasyon farkına yüzde 12 oranında refah payı verilecek.



EMEKLİYE ÖZEL ÇALIŞMA VURGUSU



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklisinin zammının toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 50'ye yakın olacağını söylemişti. Yılmaz, en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yapıldığını da bildirmişti.



Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını dile getirmişti.





