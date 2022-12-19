Nebati: Kur korumalı mevduat için bir yılda 91,6 milyar TL ödeme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öngörülebilirliğin artmasına ve enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına destek olan kur korumalı mevduatın maliyetinin önümüzdeki dönemde de sınırlı kalacağını söyledi.



Hazine verilerine göre KKM için Kasım'da bütçeden ödeme yapılmadı, bu yıl yapılan ödeme 91,57 milyar TL'de kaldı.



KKM'nin geride kalan bir yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, "Bu sene 91.6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilen KKM'nin maliyetini şeffaflıkla paylaşmaya devam ediyoruz. Sınırlı maliyetine kıyasla öngörülebilirliğin artmasına ve enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına destek olan KKM'nin maliyetinin ilerleyen dönemde de sınırlı kalacağını öngörüyoruz" dedi.



KKM'nin Hazine haricinde Merkez Bankası'nın sorumluluğunda olan bölümü de bulunuyor. TCMB ilgili KKM işleminin döviz alımı satımı olduğu için bankaya maliyeti olmadığını belirtiyor.



Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan diğer konu başlıkları şöyle:



"Küresel ve bölgesel zorlukların önemli ölçüde arttığı 2022 yılında KKM uygulaması, finansal istikrarın güçlendirilmesine, döviz talebinin sınırlandırılmasına ve TL mevduatın vadesinin uzamasına önemli katkılar sağladı.



KKM aynı zamanda makroekonomik dengelerimize de olumlu katkı yaptı ve ekonomik aktivitenin sağlam temeller üzerinde büyümesinde önemli rol oynadı.

"DÖVİZ TEVDİAT HASAPLARININ PALI 21 PUAN AZALDI"



Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Fed'in faiz artırımlarına rağmen KKM'nin de katkısıyla döviz talebinin önüne geçildi ve böylece döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı 21 puan azaldı.



Tüm dünya yükselen enflasyon, faiz ve kur kısır döngüsü neticesinde hızla resesyona doğru sürüklenirken bu uygulamanın da katkısıyla ekonomik açmazın ötesine geçerek enflasyonla mücadelemizi istihdamı artırarak insan odaklı bir yaklaşımla sürdürüyoruz.



Faiz artışları olsaydı, yatırımlar ertelenecek, istihdam daralacak, üretim azalacak ve ülkemizin potansiyeli topyekun sınırlanmış olacaktı.



Kasım ayında enflasyonda tepe noktayı geçerek, düşüş eğilimine girdiğimizi görüyoruz.



Kurlarda seyrin istikrar kazanmasıyla enflasyonun daha da hızlanmasının önüne geçtik, hatta düşüş trendine girmesini sağladık.



Döviz kurundaki oynaklığın azalması, emtia fiyatlarının normalleşmesi ve TL'ye güvenin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi düşüşlerin yaşanacağından kimsenin kuşkusu olmasın.



Hazine sene başında duyurduğu şekilde 11 milyar dolar tutarında dış borçlanma işlemi gerçekleştirerek dış finansmana erişim kabiliyetimizin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.



Önümüzdeki dönemde de yabancı yatırımcıların dış borçlanma işlemlerimize olan yoğun ilgisinin artarak devam etmesini bekliyoruz.