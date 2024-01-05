New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 37.440,34 puana çıktı.



S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalarak 4.688,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 azalışla 14.510,30 puana indi.



ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında, iş gücü piyasasına ilişkin verilerin ardından karışık bir seyir izlendi.



Ülkede açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ücret artışındaki yavaşlama ise Eylül 2022'den bu yana sürerken, yıllık ücret geçen yılın son ayında yüzde 5,4 arttı.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Analistler, beklenenden fazla artan özel sektör istihdamı ile beklenenden fazla azalan işsizlik maaşı başvurularının ABD'de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdiğini belirtti.



ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında olduğuna işaret eden analistler, söz konusu verilerin iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlayacağını kaydetti.



ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 0,6 puan artışla 51,4'e çıkarken, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI aynı dönemde 0,2 puan artarak 50,9'a yükseldi.



Analistler, yatırımcıların para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu elde etmek için ekonomik verileri değerlendirdiğini aktardı.



Kurumsal tarafta da ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, Barclays'in ardından Piper Sandler de şirketin notunu düşürmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.



Gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren Mobileye Global'ın hisseleri de bu yıla ilişkin gelir beklentilerinin tahminlerin altında kalmasıyla yüzde 24'ün üzerinde düştü.

