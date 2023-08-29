Okullarda "askıda yemek" projesi

Yeni eğitim ve öğrentim yılına sayılı günler kala artan maliyetler kitaptan formaya kadar fiyatlara yansıdı.



Okul kantinlerinde de hazırlıklar devam ediyor.

TOST-AYRAN İKİLİSİNİN TAVAN FİYATI BELLİ OLDU



Kantinlerde tost-ayran en fazla 35 TL olacak.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, fiyatların bölgelerin sosyo-ekonomik durumuna göre değiştiğini dile getirdi.



Osmanoğlu, artan maliyetler nedeniyle personel azaltmaya gidileceğini ifade ederken "Bir personelin maliyeti 20 bin TL." dedi.

ASKIDA YEMEK



Kantinciler bu yıl durumu iyi olmayan öğrenciler için bir proje geliştirdi.



"Askıda yemek" projesi ile isteyen veliler ve çevre esnafı öğrencilere ücretsiz gıda dağıtacak.



Osmanoğlu, konuya ilişkin "Dar gelirli vatandaşlarımıza kantinciler ve halk tarafından doyurmak için proje geliştirdik. O bölgenin esnafıyla tüccarıyla irtibata geçerek projeyi hayata geçiriyoruz." dedi.

