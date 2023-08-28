Okul alışverişi telaşı başladı | Kırtasiye malzemeleri cep yakıyor
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersine sayılı günler kala, öğrenci ile velileri okul alışverişi telaşı sardı. Geçen yıla göre ise kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı. Bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, sırt çantasıyla beraber ortalama bin 500 lirayı buluyor.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk zil sesi 11 Eylül’de duyulacak. Okulların açılmasına az bir süre kala alışverişini tamamlamak isteyen veliler ile öğrenciler, telaşla en ucuz ürünlerin olduğu kırtasiyecileri geziyor.