Okul alışverişi telaşı başladı | Kırtasiye malzemeleri cep yakıyor

Bir başka kırtasiyeci Çoşkun Çoşan ise en ucuz kurşun kalemin geçen sene 2 lira civarında olmasına rağmen bu sene aynı kalemin 6 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Çoşan, markaya göre fiyatların değiştiğini söyleyerek, “En uygun defterler 10 lira civarındayken bu sene 25 lira civarında. Geçen yıl bir çanta 250 lira civarındayken bu sene 500 lira. Bir çantanın dolması ortalama bin 500 lira civarında olacaktır. Geçen yıl bu fiyat 750 lira civarında seyrediyordu. Yüzde 100 bir fiyat değişkenliği söz konusu.” ifadelerini kullandı.