OPEC'in petrol üretiminde düşüş

Küresel petrol üretimi, ocak ayında geçen aya göre günlük 0,6 milyon varil azalarak 101,8 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) raporuna göre üretim geçen yılın aynı dönemine göre günde 0,2 milyon varil artış gösterdi. OPEC ülkelerinin ham petrol üretimi bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak 26 milyon 340 bin varile indi.



Üretimin en fazla düşüş kaydettiği ülkeler Libya, Kuveyt, Irak ve Cezayir oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da üretim artışı kaydedildi.



OPEC ham petrolünün toplam küresel üretim içindeki payı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 25,9 oldu.



OPEC, 2024 yılında küresel petrol talebinin günlük 2,25 milyon varil artışla 104,40 varile yükseleceği öngörüsünde bulundu.