Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri açıkladı.

Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,9 milyar dolar azalarak 162,9 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 6,0 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 106 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,9 milyar dolar azalışla 17,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 515 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 9 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,9 milyar dolar azalarak 162,9 milyar dolar oldu.

TAHVİL STOKU ARTTI

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 203 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 25 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 302 milyon dolar artışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1 milyar dolar azalarak 106,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

UZUN VADELİ KREDİ BORCUNUN YÜZDE 65'İ DOLAR

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 177 milyon dolar artarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65,8'inin dolar, yüzde 30,9’unun Euro, yüzde 1,5’inin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,4’ünün dolar, yüzde 38,8’inin Euro, yüzde 18,3’ünün Türk lirası ve yüzde 3,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ağustos sonu itibarıyla, 155,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 62,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 20,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.