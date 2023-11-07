Özhaseki: Bir sene içinde konut fiyatları yavaş yavaş düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nda gençlerle buluştu.



Ev sahipleri ve kiracılar arasında süregelen tartışmalara değinen Özhaseki şunları söyledi: "Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bine yakın bağımsız bölüm yapılacak. İstanbul'a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak, diye düşünüyorum."



"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İÇİN KAÇINILMAZ"



Özhaseki, kentsel dönüşüm konusundaki soru üzerine, kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkeyi depreme hazır hale getireceksek, kentsel dönüşümü hızla yapmamız lazım. Geçmişte çok fazla tıkanmışlık yaşandı. Fikirtepe de buna en önemli örneklerden biri. Ortada bir tane derme çatma bir konut duruyor. İçinde oturan da yok ama durduruyorlar. Binlerce insan mağdur olmuş. Ortadaki evi kimse yıkamadığı için çalışma başlayamıyor. Bütün bu aksaklıkları giderecek ne varsa; hepsi kanun teklifinde mevcut. Bu tip aksaklıkları yasa haline getirerek kentsel dönüşümü çok daha hızlı şekilde yapmaya çalışacağız."



Günlük konut kiralamada yeni dönem (4 soruda "Airbnb yasası") Haberi Görüntüle "200 BİN KADAR KONUTUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"



Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, toplamda 850 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerektiğini kaydetti.



200 bin kadar konutun inşaatının sürdüğünü ifade eden Özhaseki, "Bu konutların 50 bine yakınını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Yine 'Yerinde Dönüşüm' kampanyamıza, 'beni destekleyin' diyen 237 bin kişi de başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi veriyoruz, 2 sene ödemesiz, 10 yıl vade ile bunu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



Deprem bölgesinde çelikten köy konutlarının yapımında ihalelerin sürdüğünü ve 15 gün içinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Özhaseki, "Çelikten köy evleri yapıyoruz. En sağlamı, bu şekilde yapmak.100 bin civarında tek katlı köy evlerini de inşallah 6 ayda tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

