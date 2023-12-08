Özilhan'dan enflasyon vurgusu: Çözüleceğine dair umut pekişti

TÜSAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Ankara'daki Yüksek İstişare Konseyi toplantısında enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.



Enflasyonla mücadelede mutlaka başarlı olunması gerektiği belirten Özilhan "Merkez Bankamızın para politikasında sıkılaşma yönünde doğru adımlar atmaya başlaması, enflasyon sorununun çözüleceğine duyduğumuz umudu pekiştiriyor.” dedi.



Özilhan, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte piyasaların ekonomi politikalarına güveninin yükseldiği bir döneme girildiğini söyledi.



"HUKUK SİSTEMİNE GÜVEN EN BELİRLEYİCİ KONU"



Konuşmasında hukuka sistemine güvene değinen Özilhan şöyle devam etti: “Ekonomi yönetiminin başarısı için belki de en belirleyici konu hukuk sistemine duyulan güven. Bu yüzden, hukuk sistemine duyulan güveni sarsacak girişimlerden uzak durulmasını, ekonomik performansımız açısından çok önemli buluyoruz.”



TURAN: ÇÖZÜM İÇİN YENİ YOLLAR BULALIM



Toplantıda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da konuştu. Turan, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirmesi için siyasi aktörlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.



Turan şunları söyledi: "Biz ülkemizin potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek için azimliyiz, kararlıyız. Bu noktada iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm siyasi aktörlere bir çağrı yapmak istiyorum. Bütün kazanımlarımızı üst üste koyalım, kilitleri açalım, çözüm için yeni yollar bulalım."

