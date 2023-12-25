Perakendede daralma sürüyor: Kasım kampanyaları talep görmedi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayında üye markaların yüzde 61'inin adet satışları artarken, yüzde 39'unun ise gerilediğini bildirdi. BMD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin, üyeleri arasında yaptığı kasım ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, organize perakendede 'cazip indirim' kampanyalarına rağmen talep, kasımda da beklentilerin altında kaldı. Talepte eylülden itibaren başlayan yavaşlama, kasımda da devam etti.

"KASIM AYINDAN UMUTLUYDUK"



BMD Başkanı Öncel, birçok marka için kasımda satışların beklentilerin altında kaldığını belirterek, "2023'ün genelinde 2022'ye göre adet satışlarında artış var. Cirolardaki fiyat kaynaklı artışlar ise baz etkisinden dolayı eylülden bu yana azalıyor. Adet satışlarında eylül ve ekimdeki ciddi düşüşün ardından indirim kampanyaları ile geçen kasım ayından umutluyduk. Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Kasımda üyelerimizin yüzde 61'inin adet satışları artarken, yüzde 39'unun geriledi. Ankete katılan üyelerimizin yüzde 12'sinin adet satışlarında yüzde 40'ın üzerinde artış var. Ancak birbirinden cazip indirimlerin yapıldığı bir ayda markalarımızın yüzde 39'unun satışlarında görülen düşüş talepteki daralmayı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.



YABANCI SATIŞINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ



Öncel, "Öte yandan kasım, sezonun da etkisiyle yabancıya satışın ciddi oranda düştüğü bir ay oldu. Kasımda üyelerimizin yüzde 41'inin yabancıya adet satışları artarken, yüzde 59'unun azaldı. Gıda dışındaki perakendede talep, beklentilerin altında kalmakla birlikte markalarımız indirim kampanyaları ile kasım ayında enflasyonla mücadeleye önemli bir katkı sundu. Geçen ay TÜFE yüzde 3,28 artarken giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,31 geriledi. Pek çok firmamız farklı oranlarda da olsa indirimlere devam ediyor. Dolayısıyla aralık ayında da özellikle giyim ve ayakkabı grubunda fiyatların gerileyeceğini ya da çok sınırlı bir artış olacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.