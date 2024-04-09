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Petrol 5 ayın zirvesinde | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9 Nisan 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında son durum...

Petrol 5 ayın zirvesinde | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9 Nisan 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

haftaya düşüşle başladıktan sonra tekrar yükseldi. İsrail, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi, ancak Hamas bu iddiayı yalanladı. Brent petrol yeniden 91 dolara çıktı.

Piyasa aynı zamanda İran'ın geçen hafta İsrail'in Suriye'deki konsolosluğuna yönelik şüpheli saldırısına vereceği tepkiye de hazırlanıyor. Hizbullah savaşa hazır olduğu konusunda uyardı.

Bu hafta yatırımcıların, OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık yayınları da dahil olmak üzere, arz ve talep görünümüne ilişkin anlık bir görüntü sağlayacak bir dizi raporu değerlendirecek.

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