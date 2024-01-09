Petrol fiyatları bu yıl nasıl seyredecek?

ARZ VE TALEBİN DENGEDE OLMASI BEKLENİYOR



Hollanda merkezli bağımsız danışmanlık şirketi International Commodity Consulting (ICC) Emtia Danışmanı Robbert Marneffe, bu yıl, OPEC+ grubunun kesinti kararları, ABD'nin faiz indirimlerinde "yumuşak iniş" aşamasına ne zaman başlayacağı ve ülkenin petrol üretiminde yakaladığı ivmeyi devam ettirip ettiremeyeceğinin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.



Marneffe, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisini canlandırmak için teşvik paketleri kullanıp kullanmayacağı ve ülkedeki rafinerilerinin talep artışları ile jeopolitik gelişmelerin de bu başlıklar arasında yer alacağını belirterek, "2024'te petrol fiyatlarının varil başına 73 ile 93 dolar arasında kalacağını, çok geniş bir bantta seyretmeyeceğini düşünüyorum, ancak bu aralıkta sık fiyat dalgalanmalarına şahit olabiliriz." dedi.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yılın ilk çeyreğinde günlük 1,3 milyon varillik arz fazlası olacağına ilişkin tahminine atıfta bulunan Marneffe, söz konusu miktarın IEA'nın öngördüğü büyüklükte olmayacağını, arz ve talebin çoğunlukla dengede kalacağını vurguladı.



Marneffe, talebin beklenenden çok daha uzun bir süre artmaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Birkaç yıl boyunca arz ve talep makasındaki açıklığın oldukça dar olacağına inanıyorum. Petrol akışı ve yatırımları zaten talebin daha yüksek seyrettiği Asya ve Afrika gibi bölgelere doğru kayıyor. Öte yandan Avrupa, enerji dönüşüm çabaları kapsamında petrol ve doğal gazı portföylerinden bu kadar hızlı ve olması gerekenden çok daha erken çıkarmasının bir bedeli olduğunu görebilir." dedi.



"FİYAT 75-85 DOLAR ARASINDA OLUR"



ABD merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere de çatışmalar, savaşlar veya terör saldırıları gibi jeopolitik gelişmelerin uzun vadeli eğilimler oluşturmadığını ancak fiyatları kısa vadede etkilediğini söyledi.



Mathonniere, İsrail-Filistin çatışmasının petrol fiyatlarında endişe edildiği gibi bir etki oluşturmadığını, Kızıldeniz'de devam eden gerilimin ise Brent petrol fiyatlarında 4-5 dolarlık bir artışa neden olsa da fiyatların bu yükselişi korumakta zorlandığına dikkati çekti.



Piyasalardaki fiyat oluşumunu belirleyen asıl faktörün ticareti uzun dönemli kısıtlayan önlemler olduğunu vurgulayan Mathonniere, Kızıldeniz’deki gelişmelerin ani dalgalanmalar yarattığını, ancak Rusya’nın petrol ticaretine getirilen yaptırımların piyasalarda daha kalıcı etkisinin olduğunu kaydetti.



ABD, Brezilya ve Guyana'nın başı çektiği OPEC+ grubu dışı üreticilerin günlük petrol kapasitelerini 2024'te 1,5 milyon varil, 2025'te ise 1,4 milyon varil artıracağı beklentilerini anımsatan Mathonniere, söz konusu ilave kapasitelerin sonraki 2 yılda talep artışını büyük ölçüde karşılayarak arz endişelerini hafifleteceğini dile getirdi.​​​​​​​



Mathonniere, piyasalardaki 2024 petrol fiyatları beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Salgın sonrası toparlanma sürecinin sona ermesi ve ekonomik baskıların giderek artması nedeniyle talebin günlük 1 milyon varil civarındaki tarihi normlara gerilediğini görüyoruz. Salgın sonrası seyahat artışına bağlı olarak jet yakıtı ve LPG veya nafta gibi petrokimya ürünleri talep artışına bir miktar destek oluyor. Talep tarafındaki bu gelişmeler, fiyatları 75-85 dolar aralığında tutacaktır, ancak OPEC+ grubuna da Ekim 2022'den bu yana devam eden kesintilerini gevşetip üretimini artırmak için çok sınırlı bir alan bırakacaktır." dedi.