Pfizer hisseleri 10 yılın en düşüğünde

Pfizer dün 2024 için satışlarının Wall Street beklentilerinin yaklaşık 5 milyar dolar altında olabileceğini açıklarken şirketin yöneticileri 2024 yılı

tahminlerinin bu yıl için açıklanana kıyasla Covid'e ilişkin beklentilerini daha iyi yansıttığını ifade ettiler.



Şirketin hisseleri 10 yılın dip seviyesine geriledi.



Pfizer'ın corona virüs aşısı ve tedavisinden elde ettiği gelir 2022'de 57 milyar dolar ile zirveyi görmüştü. Gelirin 2024'te 8 milyar dolara gerileyerek analistlerin 13 milyar dolar büyüklüğündeki beklentisi ve Pfizer'ın bu yıla ilişkin açıklamış olduğu 12,5 milyar dolar büyüklüğündeki beklentisinin daha da altına düşmesi bekleniyor.



Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede, "Muhafazakar olmak istiyoruz. Maalesef, bu yıl olduğu gibi bir kez daha belirsizlik yaratmamak için güvenilir olmak istiyoruz" dedi.



Pfizer Covid aşısından elde ettiği gelirin bir kısmını şirket satın almak üzere kullandı. Kanser tedavisinde kullanılmak üzere ilaç üreten Seagen'i 43 milyar dolar karşılığında satın alan Pfizer'in işlemi bu hafta tamamlaması beklenirken, şirket solunum virüsü RSV'ye karşı yeni bir aşı da satmaya başladı.



YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 44 DÜŞÜŞ



Ancak RSV'nin yeni başlayan satışları beklentilerin altında ve rakip bir aşının gerisinde kaldı. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 44 düştü.



Ek olarak, ABD'de Covid aşısı yaptırma oranı virüse ilişkin endişelerin hafiflemesiyle yüzde 17'ye kadar düşerek keskin şekilde geriledi.



Pfizer'ın hisseleri dün yüzde 6,7 düşüşle kayıplarını sürdürdü ve

piyasa değeri yaklaşık 11 milyar dolar azaldı.

