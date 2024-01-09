Portekiz, 'altın vize' yolunu değiştiriyor

Avrupa'nın en batı ülkesi Portekiz, altın vize uygulamasında kuralları sıkılaştırdı. Ülkede gayrimenkule yönelen ve krize yol açan yatırımların fonlara geçmesi için harekete geçildi.



Vizeye hak kazanabilmek için başvuru sahiplerinin yatırım fonlarına en az 500 bin euro aktarması gerekecek. Kültürel ve bilimsel projelere en az 250 ile 500 bin euro arasında yatırım yapılması da altın vize için bir anahtar olacak.



Ülkede yatırım fonlarına para yatırmak 2015'ten bu yana seçenek olarak bulunuyordu. Yeni düzenlemeler ile fonların ana kanal olması bekleniyor.



Portekiz'e yatırım yapan AB vatandaşı olmayan zenginlere ülkede yaşama hakkı tanıyan program, 2012'den bu yana 7,3 milyar euro (8 milyar dolar) fon çekti. Katılımcıların çoğu Çin, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Uygulama ile birlikte yatırımların yüzde 90'ı gayrimenkule yapıldı.



Ülkede konut krizine yol açan altın vize uygulaması Ekim 2023'te resmen kaldırıldı. Bu adımla birlikte Portekiz'de gayrimenkul üzerinden oturum ve vatandaşlık alımının önüne geçildi.



Uzmanlar, gayrimenkul yatırımlarının hariç tutulmasının Portekiz'i yatırımcılar için daha az cazip hale getireceğini söyledi. Avrupa Komisyonu, altın vize benzeri ulusal programların sona erdirilmesini istemişti.

