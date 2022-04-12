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Rusya'da yaptırımlar sonrası ilk temerrüt

Rusya'da ilk temerrüt yani borç ödeyememe durumu gerçekleşti. Devlete ait Rus demiryolları şirketi geçtiğimiz ay yapması gereken kupon ödemesini kaçırması sonucu uluslararası otoriteler tarafından temerrüde düşürüldü.

Haberler - NTV Haber 12.04.2022 - 11:07

Rusya'da yaptırımlar sonrası ilk temerrüt

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Russian Railways şirketinin geçtiğimiz ay vadesi gelen ödemesini kaçırması sonucu temerrüde düştüğü ilan edildi.

'nın ağır yaptırımlara uğraması sonrası finansal işlemlerde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ilk kez bir şirket için böyle bir karar alındı.

için gerekli değerlendirmeyi yapan uluslararası kurum "Kredi Türevleri Karar Komitesi"ne göre 10 günlük ek süreyi kaçıran şirket yatırımcılarına 14 Mart’ta yapması gereken ödemeyi gerçekleştiremedi.

Kamu sahipli Rus demir yolları şirketinin ödemeyi yapmayı denediği fakat “muhabir bankacılık ağındaki yasal ve düzenleyici uyum yükümlülükleri” nedeniyle sahiplerine ulaşamadığı kaydedildi.

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