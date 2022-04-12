Rusya'da yaptırımlar sonrası ilk temerrüt

Russian Railways şirketinin geçtiğimiz ay vadesi gelen ödemesini kaçırması sonucu temerrüde düştüğü ilan edildi.

Rusya'nın ağır yaptırımlara uğraması sonrası finansal işlemlerde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ilk kez bir şirket için böyle bir karar alındı.



Şirketler için gerekli değerlendirmeyi yapan uluslararası kurum "Kredi Türevleri Karar Komitesi"ne göre 10 günlük ek süreyi kaçıran şirket yatırımcılarına 14 Mart’ta yapması gereken ödemeyi gerçekleştiremedi.

Kamu sahipli Rus demir yolları şirketinin ödemeyi yapmayı denediği fakat “muhabir bankacılık ağındaki yasal ve düzenleyici uyum yükümlülükleri” nedeniyle sahiplerine ulaşamadığı kaydedildi.

