Büyük şirketlerin geri çekilmesi ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini nasıl etkiledi?

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 11.04.2022 - 12:21 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 12:34
2000 ve 2005 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı’na ekonomik danışmanlık yapan Andrei Illarionov, BBC'nin Talking Business programına verdiği röportajda, savaşa devam etmesine izin veren sürekli bir enerji ihracat geliri akışının Putin’e güvence verdiğini söyledi.
Illarionov, Batılı ülkelerin "Rusya'dan petrol ve gaz ihracatına gerçek bir ambargo" uygularsa "bir veya iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının muhtemelen durdurulacağını" aktardı.
Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar getirmesi ve dev şirketlerin çekilmesinin ardından Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 15 kadar küçüleceği tahmin ediliyor.
Bununla birlikte, Illarionov, başta enerji ihracatı olmak üzere ihracattaki gücü sayesinde Rusya'nın tam bir ekonomik yıkımdan kurtulacağını öngördü.
İhracat, Rusya ekonomisinin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Rusya, dünyanın en büyük petrol, gaz, değerli metal ve tahıl ihracatçıları arasında yer alıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatının yüzde 45'ini oluşturduğunu tahmin ediyor ve blok, petrolünün çoğunu Rusya'dan alıyor.
Illarionov, "Her iki buçuk günde bir, Putin'in cebine bir milyar euro giriyor. Bu, Putin'in sistemini çalışır durumda tutmaya ve savaşı finanse etmeye devam etmesine son derece yardımcı oluyor.
Para akışı kesintiye uğradığında, Putin politikalarını yeniden düşünmek zorunda kalacak çünkü daha fazla saldırganlığı finanse etmek için fazla kaynağa sahip olmayacak” diye konuştu.
Öte yandan, AB ülkeleri Rus enerjisinden bağımlılıklarını kurtarmak için yeni yollar aradıklarını açıkladı. ABD, bloğun üyelerine daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etme sözü verdi.
Ancak, Bloomberg Economics'e göre, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları, Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin 2022'de 2021'e kıyasla üçte bir oranında artabileceği anlamına geliyor.