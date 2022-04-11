Büyük şirketlerin geri çekilmesi ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini nasıl etkiledi?

"HER İKİ BUÇUK GÜNDE BİR CEBİNE BİR MİLYAR EURO GİRİYOR"

Illarionov, "Her iki buçuk günde bir, Putin'in cebine bir milyar euro giriyor. Bu, Putin'in sistemini çalışır durumda tutmaya ve savaşı finanse etmeye devam etmesine son derece yardımcı oluyor.