Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pisti açıldı: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 21 yılda, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizcilik gibi ulaştırmanın her modunda ve haberleşme alanında Türkiye’ye çağ atlattıklarını ifade eden Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı Bakanlığımız açısından Türkiye’nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdiğimiz ve çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hizmete açtığımız bir yıl oldu” diye konuştu.



2023’TE NİCE ÖNEMLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

2023 yılı içerisinde hizmete alınan projeleri de anımsatan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattı, Atatürk Kültür Merkezi - Kızılay Metro Hattı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kayseri Anafartalar - Hızlı Tramvay Hattı,Konya-Antalya Yolu ve Demirkapı Tüneli, Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli,Yeni Foça Yat Limanı,TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi, Aydın-Denizli Otoyolunun 89 kilometrelik kesimi gibi nice önemli projenin hayata geçtiğini belirtti.



2.PİST İLE EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR BİLE SABİHA GÖKÇEN’E İNEBİLECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlardan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı’nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattıklarını ifade eden Uraloğlu, yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:



“3 bin 540 metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği 2. pistinin yanı sıra;



3 adet taksi yolu, 62 uçak kapasiteli orta apron ve 40 uçak kapasiteli kargo apronu ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin m2 kapalı alana sahip üstyapı tesislerini de çağın en son teknolojisiyle yeniledik.



91 metre yüksekliğinde Hava Trafik Kontrol Kulemiz 9 Ocak 2023’ten itibaren tüm hava trafik sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir.”



"2.PİST İLE HAVA TRAFİK KAPASİTESİNİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Yeni pistin hava trafiği açısından en verimli kullanım şekli olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için iniş, eski pistin ise kalkış amacıyla kullanılacağını belirten Uraloğlu, “Böylece Sabiha Gökçen Havalimanımızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız” açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE YÜZYILI NİCE HİZMETLERİMİZLE ‘ULAŞIMIN DA YÜZYILI’ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir’ vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu,”

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile ‘Türkiye Yüzyılı’na hazırız ve bu yüzyılı daha nice proje ve hizmetlerle taçlandırarak ulaşımın da yüzyılı yapacağız” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak her projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiğini ifade eden ve kendisine şükranlarını sunan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘durmak yok yola devam’ sloganı ile ulaştırma çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini bildirerek, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin hayırlı olmasını diledi. Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Havalimanlarının ve Kıbrıs Ercan Havalimanı’nın olduğu rölyef takdim etti.