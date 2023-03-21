Satılık konutta deprem etkisi: Sayı yarı yarıya arttı

Deprem sonrası satılık ev ilanları arttı.



Depremler İstanbul'da konut güvenliğini yeniden tartışılır hale getirdi.



Beklenen büyük deprem endişeyi artırırken, pek çok kişi çözümü evini ya da ilçesini değiştirmekte arıyor. Bu durum konut piyasasına yansıdı.



Bir gayrimenkul platformunun verilerine göre, kentte satılmayı bekleyen konut sayısı şubatta yüzde 49 arttı.



EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER

Satılık ilan sayısı yüzde 79 ile en çok Adalar'da arttı.



Onu yüzde 75 ile Şile, yüzde 72 ile Beykoz, yüzde 66 Bakırköy, yüzde 60 ile Büyükçekmece ve Kadıköy takip etti.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI YÜZDE 156 ARTTI



Öte yandan rakamlar İstanbul'da konut satış fiyatının son 1 yılda yüzde 156 arttığını ortaya koydu.



Depreme ve ilan sayısına rağmen bu yükseliş geçen ay da durmadı.



Fiyatlar aylık bazda yüzde 6 artarken, ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 liraya yükseldi.

Ortalama konut fiyatı da 3 milyon 105 bin liraya çıktı.

