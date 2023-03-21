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Satılık konutta deprem etkisi: Sayı yarı yarıya arttı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da satılık konut ilan sayısı yarı yarıya arttı. Özellikle fay hattına yakın ilçelerde evler satışa çıkarılıyor.

Satılık konutta deprem etkisi: Sayı yarı yarıya arttı

sonrası satılık ev ilanları arttı.

Depremler 'da konut güvenliğini yeniden tartışılır hale getirdi.

Beklenen büyük deprem endişeyi artırırken, pek çok kişi çözümü evini ya da ilçesini değiştirmekte arıyor. Bu durum konut piyasasına yansıdı.

Bir platformunun verilerine göre, kentte satılmayı bekleyen konut sayısı şubatta yüzde 49 arttı.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER

Satılık ilan sayısı yüzde 79 ile en çok Adalar'da arttı.

Onu yüzde 75 ile Şile, yüzde 72 ile Beykoz, yüzde 66 Bakırköy, yüzde 60 ile Büyükçekmece ve Kadıköy takip etti.

İSTANBUL'DA FİYATLARI YÜZDE 156 ARTTI

Öte yandan rakamlar İstanbul'da konut satış fiyatının son 1 yılda yüzde 156 arttığını ortaya koydu.

Depreme ve ilan sayısına rağmen bu yükseliş geçen ay da durmadı.

Fiyatlar aylık bazda yüzde 6 artarken, ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 liraya yükseldi.

Ortalama konut fiyatı da 3 milyon 105 bin liraya çıktı.

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