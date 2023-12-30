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SEC'in spot Bitcoin ETF başvuruları için verdiği süre doldu

ABD piyasa düzenleyicisi SEC'in spot Bitcoin ETF başvuruları için verdiği süre doldu. BlackRock ve Fidelity'nin aralarında bulunduğu yedi şirket, başvurularını revize etti.

SEC'in spot Bitcoin ETF başvuruları için verdiği süre doldu

Kripto para piyasalarında spot ETF'lerine yönelik karar merak konusu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şirketlerin başvurularını revize etmeleri için verdiği süre doldu.

Daha önce başvuru yapan 13 şirketten yedisi revize edilmiş dosyalarını piyasa düzenleyicisine sundu.

Bu şirketler BlackRock, Van Eck, Valkyrie, Invesco Galaxy, Bitwise, WisdomTree ve Fidelity olarak sıralandı.

Fidelity, WisdomTree ve Invesco Galaxy yeni başvurularda yetkili piyasa katılımcılarını açıkladı. Invesco Galaxy'nin JPMorgan ile çalışacağı belirtilirken, WisdomTree ve Fidelity'nin Jane Street Capital'i yetkilendirdiği ifade edildi.

Başvuru sonucu en çok merak edilen BlackRock ise JP Morgan ve Jane Street ile birlikte çalışacak.

SEC, 29 Aralık'ı spot Bitcoin ETF başvurularında yapılacak güncellemeler için son tarih olarak belirlemişti.

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