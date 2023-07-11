Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere "Acil Destek Kredisi"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.
Bakan Kacır, "Acil Destek Kredisi" ile birlikte sel felaketinin yaşandığı illerdeki KOBİ'lere 300 bin TL'ye kadar kredi verileceğini duyurdu.
Sel felaketinden etkilenen illerimizdeki KOBİ'lerimiz için @Kosgeb Acil Destek Kredisi'ni hızla devreye aldık.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 11, 2023
Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Allah ülkemizi afetlerden korusun. pic.twitter.com/1u3Npw0Y2s
ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAM AYRINTILARI
Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak.
Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak.
Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.
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